09.02.17 - 06:27

Lehrer, Ärzte und Polizisten aus dem öffentlichen Dienst demonstrieren in Düsseldorf

Hunderte Menschen aus dem Kreis Coesfeld bereiten sich in diesen Minuten auf einen langen, kalten Tag in Düsseldorf vor. Sie machen bei einer Demonstration vor dem Landtag mit. Mehrere Gewerkschaften haben dazu aufgerufen. Sie setzen sich für fairere Gehälter im öffentlichen Dienst ein. Unter anderem fordern sie sechs Prozent mehr Geld, aber auch bessere Bedingungen für Auszubildende. Finanzämter, Verwaltungen und Behörden verlören sie sonst an die freie Wirtschaft, mit besseren Arbeitsbedingungen.

Trillerpfeiffen, Warnwesten, Fahnen und Banner haben zum Beispiel Mitarbeiter der Uni Klinik Münster im Gepäck. In mehreren Bussen brechen rund 150 von ihnen gleich in Richtung Düsseldorf auf. Patienten sollen von dem Streik nichts mitbekommen. Weder Operationen verschieben sich, noch fehlen Pfleger auf den Stationen. Bei der Polizei kann es höchstens sein, dass die Spurensicherung heute etwas länger braucht. Vom Coesfelder Finanzamt treffen sich Mitarbeiter am Pendlerparkplatz in Ahaus. Einige Schüler im Kreis Coesfeld können sich über Vertretungsstunden oder sogar Freistunden freuen: bei der Demo heute sind auch viele Lehrer aus dem Kreis Coesfeld.