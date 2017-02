09.02.17 - 17:33

Neue Wege für Nachtschwärmer

Die Regionalverkehr Münsterland will die Nachtbusse andere Routen fahren lassen. Zu wenige Menschen haben das bisherigen Angebot genutzt. Unter anderem soll der Dreh- und Angelpunkt mehrerer Linien umziehen. Von Holtwick nach Coesfeld. Bislang sind Nachtbusfahrgäste in Holtwick umgestiegen. Osterwicker mussten daher erst nach Holtwick fahren, um nach Coesfeld zu kommen. Mit dem Umsteigepunkt in Coesfeld ist das nicht mehr nötig. Als Ausgleich wünschen sich Gemeinde und Poltiker eine zweite Holtwick-Haltestelle im Bereich Möbel Heuer. Außerdem soll die Abendfahrt(19:40Uhr) von Holtwick nach Coesfeld für Kinobesucher erhalten bleiben. Die RVM weitere Wünsche in anderen betroffenen Orten. Das neue Gesamtkonzept könnte ab April gelten.