09.02.17 - 08:31

Schweine in Coesfeld aus Güllegrube gerettet

Feuerwehrleute aus Coesfeld hatten heute eine ausgiebige Dusche nötig. Sie haben heute morgen Schweine aus einer Güllegrube gefischt. In der Bauerschaft Sükerhook waren knapp 25 Tiere durch den Stallboden gebrochen. Mit dicken Schutzanzügen und Atemmasken stiegen die Feuerwehrleute in die Grube. Sie haben alle Tiere gerettet. Zwei Löschzüge waren im Einsatz. In den Schutzanzügen wird es schnell heiß. Lange hält es darin niemand aus. Die Feuerwehrleute haben sich deshalb bei dem Einsatz regelmäßig abgelöst.