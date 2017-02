09.02.17 - 18:31

Unfallfahrer reißt Kennzeichen ab und nimmt Reißaus vor der Polizei

Eigentlich war es nur ein kleiner Unfall zwischen Coesfeld und Gescher in Höhe der Autobahnauffahrt zu A31- die Reaktion eines Mannes hat aber jetzt die Polizei auf den Plan gerufen. Der Mann war zuvor an der roten Ampel einem anderen Autofahrer hinten drauf gefahren. Kein schwerer Unfall, alle Beteiligten blieben unverletzt. Beide Fahrer stiegen aus, um sich den Schaden näher anzusehen. Eine Zeugin kam dazu und meinte, es sei das Beste, die Polizei dazuzuholen. Als sie anruft, brennen bei dem Unfallfahrer scheinbar die Sicherungen durch. Er reißt sein Kennzeichen von seinem Auto ab, springt hinein und braust davon über die Bundesstraße in Richtung Coesfeld. Die verdutzten Zeugen sehen nur noch, dass ein kleines Kind mit einer Puppe im Auto sitzt.

Sie beschreiben den Mann wie folgt:

35-40 Jahre alt, circa 180cm groß, kurze, schwarze Haare, kleiner Schnäuzer, sprach akzentfreies Deutsch, trug eine Jeanshose und eine schwarze Jacke. Bei dem Auto handelte es sich um einen blau-metallic farbenen Opel Astra, mit Ahauser Kennzeichen.