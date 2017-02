10.02.17 - 17:47

AfD Demo in Münster gestartet

In diesen Minuten treten die Organisatoren einer großen Demonstration in Münster auf die Bühne auf dem Prinzipalmarkt. Tausende Menschen haben sich bereits hier versammelt. Sie wollen gemeinsam für ein weltoffenes Münster und Münsterland demonstrieren. Die Aktion findet direkt neben dem Historischen Rathaus in Münster statt. Den Bereich davor hat die Polizei abgeriegelt. Im Historischen Rathaus will die Partei "Alternative für Deutschland" heute ihren Neujahrsempfang geben. Mehrere Hundertschaften der Polizei sind im Einsatz. Die Stimmung sei aber ruhig und friedlich, sagte eine Polizeisprecherin auf Radio Kiepenkerl Nachfrage. Gegen 18:30 Uhr soll es laute Sprechchöre geben - außerdem schalten Geschäftsleute entlang des Prinzialmarktes die Lichter aus, um den Protest zu unterstützen.