10.02.17 - 13:15

Auffrischungskur für Geh- und Radweg - Bäume müssen weichen

Noch sehen Sie viele Bäume an der Landstraße zwischen Darfeld und Höpingen. Bald ändert sich das. Am Montag rücken Arbeiter an, um die Eschen, Eichen und Ahornbäume zu fällen. Es geht einfach nicht anders, sagt der Landesbetrieb. Die Bäume sind ein Sicherheitsrisiko. Die Eschen haben einen Pilz, der das Holz zersetzt. Die Ahornbäume sind von Rissen und Löchern durchzogen und die Wurzeln der Eichen haben den angrenzenden Rad- und Gehweg an vielen Stellen nach oben gedrückt. Er ist nicht mehr sicher. Ab März will der Landesbetrieb Straßenbau den Weg zwischen Darfeld und Höpingen erneuern. Ist der Radweg fertig, überlegen sich die Planer, wie sie wieder mehr Grün an die Strecke bringen können.