10.02.17 - 06:34

Demo gegen AfD-Besuch in Münster

Bei der Arbeit in Münster sprechen viele von Ihnen heute über den Empfang der "Alternative für Deutschland". Die Bundesvorsitzende Frauke Petry kommt dazu in den Festsaal des Rathauses in Münster. Die Polizei bereitet sich auf einen Großeinsatz vor. Ein Bündnis hat dazu aufgerufen gegen den AfD-Empfang zu demonstrieren. Die Polizei rechnet mit mindestens 5000 Teilnehmern. Sie sperrt am Nachmittag einen Teil des Prinzipalmarkt. Ab etwa 16 Uhr müssen Sie also auf jeden Fall mit Behinderungen rechnen. Beamte der Einsatzbereitschaft unterstützen die Kollegen in Münster. Polizisten mit Hunden stehen auf Abruf bereit, falls es nötig sein sollte Gruppen von Demonstranten zu trennen. Händler am Prinzipalmarkt beteiligen sich auf ihre Art an dem Protest. Sie schalten das Licht aus und hängen Eurofahnen an den Giebelhäusern auf.