10.02.17 - 16:42

Gemeinsamer Rettungsplan für Schulstandort Ascheberg geplatzt

Das ist ein Paukenschlag. Die Bezirksregierung hat die gemeinschaftliche Lösung, den Schulstandort Ascheberg zu erhalten, verweigert. Das Ergebnis des Anmeldeverfahrens gebe es nicht her. Nur 28 Eltern hatten ihre Kinder für den Teilstandort Ascheberg angemeldet. Viel zu wenig. Eigentlich war geplant, die jetzige Profilschule als Teilstandort der Gesamtschule Nordkirchen anzugliedern. 210 Familien haben sich für das neue Schuljahr angemeldet. Lange Zeit sah es so aus, als wäre alles in trockenen Tüchern. Techniker hatten sogar schon damit losgelegt, ein gemeinsames Computernetzwerk auf die Beine zu stellen. Für die Profilschule heißt das Ergebnis jetzt, selbst ein Anmeldeverfahren für das kommende Schuljahr starten zu müssen. Dann werde man sehen, wie es weitergeht, sagt die Bezirksregierung.