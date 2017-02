10.02.17 - 06:30

Neuer Online-Katalog der Stadtbücherei Coesfeld geht an den Start

Büchereien im Kreis Coesfeld arbeiten an ihrem Angebot, um sich von Internetangeboten nicht abhängen zu lassen. In Coesfeld geht heute ein neues Onlineangebot an den Start. Die Stadt startet heute Mittag unter dem Titel "Open" den überarbeiteten Online-Katalog der Stadtbücherei. Er ist deutlich moderner und bietet Büchereinutzern mehr Komfort, verspricht die Stadtbücherei. Unter anderem sind jetzt gezielte Suchen nach Autoren und Jahreszeiträumen möglich, Nutzer können sich Merklisten anlegen und sogar sehen, auf welcher Warteposition sie auf einen bereits ausgeliehenen Artikel stehen. Das alte online-Angebot stammte noch aus der Jahrtausendwende und war völlig überholt. Um 12:00 soll das neue Angebot im Internet freigeschaltet sein.