10.02.17 - 15:38

Polizei sucht Bankräuber aus Haltern

Die Polizei sucht aktuell einen Mann, der eine Bankfiliale an der Flaesheimer Straße in Haltern ausgeraubt hat. Der Bankräuber überraschte dazu heute Morgen einen Angestellten der Bank. Er zwang diesen, ihn in den Kassenraum zu lassen. Dort schnappte er sich das Bargeld, packte es in eine schwarze Ledertasche und machte sich aus dem Staub.

Täterbeschreibung:

mittleren Alters, etwa 185 cm groß, Pflaster auf der Nase, Muttermal

auf der linken Wange, blaue oder grüne Augenfarbe, längere, braune

Haare, trug eine schwarze, bekleidet mit einer schwarzen,

gepolsterten Outdoorjacke mit Kragen und Kapuze, die er über den Kopf

gezogen hatte, Bluejeans, schwarze Schuhe oder Stiefel, trug schwarze

Wollhandschuhe. Hinweise erbittet das Fachkommissariat unter Tel.

0800/2361 111