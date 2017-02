10.02.17 - 06:40

"Tag des Notrufs" - Feuerwehr und Rettungsdienst haben neuerdings Smartphone im Einsatz

Wir hoffen alle, dass wir den Notruf 112 nicht brauchen. Wenn der Notfall eintritt, ist es aber wichtig, die Nummer direkt parat zu haben. Der Tag des Notrufs morgen soll uns die Nummer zu Feuerwehr und Rettungsdienst nochmal in Erinnerung rufen. Viele Notrufe gehen inzwischen vom Smartphone in der Leitstelle im Kreis Coesfeld ein. Die hat sich inzwischen auch ein Leitstellen-Smartphone zugelegt. Es hilft zum Beispiel Wanderer oder Radtouristen in Not zu finden, sagt Leiter Daniel Pfau. Wenn der Anrufer nicht weiß, wo er sich genau befindet, schickt die Leitstelle dem Anrufer die Nummer ihres Smartphones zu. Der Anrufer schickt dann per Whatsapp seinen Standort zu. Im Gegesatz zur Notrufnummer 112, bleibt die Nummer des Leitstellenhandys weitestgehend geheim. Das soll Missbrauch vermeiden. Seit 26 Jahren erreichen wir europaweit über die 112 kostenlos Feuerwehr und Rettungsdienst.