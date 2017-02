11.02.17 - 07:49

Ascheberger diskutieren wieder über Zukunft ihrer weiterführenden Schule

Diese Entscheidung treibt einigen Familien in Ascheberg wieder die Sorgenfalten auf die Stirn. Wo soll ihr Kind im kommenden Schuljahr zur Schule gehen? Am Abend hat die Bezirksregierung dem Plan aus der Profilschule einen Teilstandort der Nordkirchener Gesamtschule zu machen, eine Abfuhr erteilt. Zu wenige Eltern hatten sich bei dem Plan für Ascheberg entschieden. Gerade einmal 28 Kinder wären es in Ascheberg gewesen, zählt der Schulleiter der Nordkirchener Ulrich Vomhof nochmal die Anmeldebögen durch. Viel zu wenige. Damit ist die Profilschule in Ascheberg wieder auf sich allein gestellt. Es könnte eine zweite Chance sein, sich doch noch über die Runden zu retten. So oder so muss sie jetzt selbst ein Anmeldeverfahren für das kommende Schuljahr auf die Beine stellen. Vielleicht melden sich ja doch noch genügend Familien - ist die vage Hoffnung einiger Eltern. Wenn nicht, droht Ascheberg seine einzige weiterführende Schule zu verlieren.