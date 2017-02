11.02.17 - 09:46

Projekt für mehr Medizin-Nachwuchs im Kreis Coesfeld erfolgreich

In einigen Orten im Kreis Coesfeld gibt es schon keine Hausarzt-Praxis mehr. Eine Initiative des Kreises will dafür sorgen, dass sich das Problem nicht weiter verschärft. Experten halten Kontakt mit Medizin-Studenten aus dem Kreis Coesfeld - damit sie nach dem Studium möglicherweise zurückkehren. Das Projekt wächst und gedeiht - stetig steigt das Interesse der Medizinistudenten. Über einen E-Mail-Verteiler versorgt die Initiative die Studenten mit Infos aus dem Kreis Coesfeld. Fast 50 Medizinstudenten sind in dem Verteiler - mehr als drei Mal so viele wie beim Start des Projektes vor drei Jahren. Einige der Studenten kommen heute zu einem Treffen der Initiative nach Hause in den Kreis Coesfeld. Die Kassenärztliche Vereinigung erklärt dabei, was nötig ist, um sich hier mit einer Praxis niederzulassen. Außerdem stellen sich die Christopherus-Kliniken Coesfeld, Dülmen und Nottuln mit ihren Schwerpunkten vor und informieren über Karrierechancen. Die Initiative hier bei uns im Kreis Coesfeld ist mittlerweile auch Vorbild für andere. Den Nachbarkreis Warendorf hat das Konzept so überzeugt, dass er es jetzt übernimmt.