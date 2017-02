11.02.17 - 07:42

Vorbereitungen für ersten Straßenkarneval in der Nachbarschaft in Gescher

Zusätzliche Mülleimer sollen beim ersten Straßenkarneval bei uns in der Region dafür sorgen, dass Gescher an diesem Wochenende möglichst müllfrei bleibt. Außerdem schauen die Organisatoren heute noch mal, ob Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst genug Platz haben um überall an die Feiernden ranzukommen - so wie es im Sicherheitskonzept steht. Morgen Mittag (13.30 Uhr) startet der Umzug, heute Nachmittag begleiten die Karnevalisten aber schon ihre Figur, den Weingott "Bacchus" auf seinem Weg (von einer Weinhandlung) zu seinem Stammplatz im Foyer des Rathauses. Nach der Rede des scheidenden Karnevalsprinzen am Rathaus, feiern die Narren dann. Weil es in den vergangenen Jahren immer wieder Probleme mit Wildpinklern gab, stehen in diesem Jahr wieder zusätzliche Toilettenwagen in der Gescheraner Innenstadt bereit - unter anderem an den Festzelten, dem Rathaus und dem Kutschenmuseum.