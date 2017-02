12.02.17 - 10:11

Erster Karnevalsumzug der Region rollt heute Nachmittag durch Gescher

Prall gefüllte Tüten mit Kamelle liegen schon bereit: heute startet der erste Karnevalsumzug in unserer Nachbarschaft - und zwar in Gescher. Heute morgen ist noch einiges zu tun: die Organisatoren müssen unter anderem die Strecke absperren, die sich der Umzug heute Mittag (13.30 Uhr) in zwei Schleifen entlangschlängelt. Außerdem erinnern die Organisatoren alle Wagen- und Fußgruppen an die Familienzone. Dort sollen sie die Musik deutlich leiser drehen und extra viele Bonbons werfen. Außerdem haben sich die Nachbarschaften versprochen, keinen Alkohol an Jugendliche rauszugeben und selbst nur in Maßen zu trinken. "Verantwortungsvoll feiern" heißt ihr Konzept.