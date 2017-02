12.02.17 - 10:08

Kinder und Jugendliche planen heute neuen Ludgeri-Schulhof in Coesfeld mit

Oft sind Kinder und Jugendliche im Kreis außen vor wenn es um wichtige Entscheidungen geht. In Coesfeld dürfen sie heute mitreden. Heute Nachmittag sollen sie sagen, was sie sich für den neuen Schulhof der Ludgeri-Schule wünschen. Er soll im Westen der Stadt künftig ein zentraler Platz zum Spielen und Toben sein. Kinder zwischen sechs und 13 Jahren sollen basteln und malen, wie sie sich das Gelände künftig vorstellen. Ältere Jugendliche dürfen ein Grafitti-Kunstwerk sprühen. Die Ideen der Kinder und Jugendlichen fließen in die Schulhof-Pläne der Stadt ein. Los geht es um 14 Uhr.