12.02.17 - 10:03

Politiker aus dem Kreis Coesfeld wählen Bundespräsidenten mit

Kandidat Frank-Walter Steinmeier

Der neue Bundespräsident wird gewählt - und wir können das im Kreis Coesfeld heute nur auf dem Fernsehschirm verfolgen. Stattdessen dürfen unsere Volks-Vertreter ihre Stimme abgeben. Fünf Bundestags- und Landtagsabgeordnete für und aus dem Kreis Coesfeld sind bei der Bundesversammlung in Berlin in zweieinhalb Stunden dabei. Für die SPD sind das zum Beispiel der Bundestagsabgeordnete Ulrich Hampel und der SPD Generalsekretär André Stinka aus Dülmen. Beide werden ihre Stimme für den ehemaligen Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier abgeben. Sie glauben, dass die Wahl des SPD Kandidaten sich auch auf die anstehende Landtags- und Bundestagswahl in diesem Jahr auswirken wirkt. Das sieht der CDU-Wahlmann aus dem Kreis Coesfeld ganz anders. Die Bundespräsidentenwahl habe nichts mit den Wahlen am Hut, sagt der Bundestagsabgeordnete Karl Schiewerling aus Nottuln. Und auch der grüne Bundestagsabgeordnete Friedrich Ostendorff sagt, dazu müsse sich Frank-Walter Steinmeier erstmal als Bundespräsident beweisen.