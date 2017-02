13.02.17 - 06:53

Ab heute Ab- oder Zusagen ddr Gesamtschule Nordkirchen in der Post

Eltern, die ihre Kinder an der Gesamtschule Nordkirchen angemeldet haben, hängen in der Luft. Seit Freitag ist klar: die XXL Gesamtschule mit einem zweiten Standort ist gescheitert. Weniger Plätze als gedacht, stehen zur Verfügung. Heute verschickt die Schule Absagen und Zusagen, so steht es auf ihrer Internetseite. Wer einen Platz bekommt und wer nicht, entscheidet das Los. 210 Kinder bewerben sich. Es gibt aber nur 112 Plätze. Für den geplanten zweiten Standort der Gesamtschule in Ascheberg hatten zu wenige Eltern ihre Kinder angemeldet. Für die bisherige Profilschule soll jetzt kurzfristig ein Anmeldeverfahren starten.