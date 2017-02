13.02.17 - 06:49

Achterbahnfahrt bei Preußen Münster-Spiel gegen MSV Duisburg

Dieses Spiel müssen Preußen Münster Fans aus dem Kreis Coesfeld erstmal verdauen. Das Spiel des Fußball Drittligisten beim Tabellenführer MSV Duisburg glich einer Achterbahnfahrt. Erst lagen die Preußen zurück. Dann lagen sie vorne und zum Schluss gab es in letzter Sekunde eine Niederlage. Münster verliert mit 2:3. Das hätte nicht sein müssen, sagt Preußen Trainer Benno Möhlmann. In der zweiten Halbzeit sei die Mannschaft gut aus der Kabine gekommen, habe den 2:1-Rückstand aufgeholt und gut gespielt. Da tue es weh, wenn die Preußen am Ende dann doch verlieren. Am kommenden Samstag geht es für die Preußen weiter: Mit einem Heimspiel gegen Sonnenhof-Großaspach.