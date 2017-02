Aktuelle Fahndung nach Mordfall in Ahaus

Die Polizei fahndet inzwischen nach einem 27-jährigen Mann, der am Wochenende eine junge Frau in Ahaus getötet haben soll. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Münster mitteilten, ist der Mann dringend tatverdächtig. Das 22-jährige Opfer habe in der Nacht zu Samstag mehrere Messerstiche in Hals und Oberkörper erlitten. Die Frau sei kurz darauf im Krankenhaus wegen des hohen Blutverlustes gestorben. Der Tatverdächtige habe in den vergangenen Wochen Kontakt zu dem Opfer gesucht. Die Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehl gegen den Mann, der seit der Tat auf der Flucht sei. Der 27-Jährige stamme aus Nigeria und habe bisher in einer Asylunterkunft in Ahaus gelebt. Das Motiv sei unklar, die Tatwaffe sei bisher nicht gefunden worden.