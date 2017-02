13.02.17 - 06:51

Bau eines neuen abschließbaren Fahrradkäfigs in Ascheberg startet

Viele Menschen im Kreis Coesfeld fahren heute Morgen mit dem Fahrrad zum Bahnhof und dann weiter mit dem Zug zur Arbeit, zur Schule oder zur Uni. Damit die Räder im Feierabend noch da sind, entsteht am Bahnhof in Ascheberg ab heute ein neuer abschließbarer Fahrradkäfig. Während der Bauarbeiten fallen die bisherigen Fahrradständer weg. Als Ersatz dienen vier abgesperrte Auto-Parkplätze. Geht alles glatt, ist der neue abschließbare Fahrradkäfig in einer Woche fertig. Radfahrer müssen sich dafür einen Zugangschip bei der Gemeinde besorgen. Von den 100 Plätzen sind nur noch wenige frei.