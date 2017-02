13.02.17 - 13:31

Einbruchsserie in Dülmen wirft viele Fragen auf

Eine rätselhafte Einbruchsserie beschäftigt heute die Polizei in Dülmen. Gleich vier Mal waren Einbrecher in Wohnhäuser eingestiegen, immer auf die selbe Weise. Sie hebelten die Terrassentür auf der Rückseite der Häuser auf. Bei einem Einbruch klauten die Täter Bargeld und einen Laptop, sowie eine Fotoausrüstung. Bei den drei weiteren Einbrüchen blieben die Täter ohne Beute. In einem Fall überraschten sie sogar einen Dülmener, der noch zuhause war. Das Seltsame an der Serie: Alle vier Einbruchsorte sind quer im gesamten Stadtgebiet verteilt: Am Burdiek, Hülstener Straße, Auf der Flage und Stolbergstraße. Ob die Einbrüche vom Freitag zusammenhängen, versucht die Polzei jetzt zu klären.