13.02.17 - 06:55

Feuer in Carport in Coesfeld - Niemand verletzt

Die Polizei ermittelt nach einem Brand in der Straße Völkers Röttchen in Coesfeld. Hier hat bis in die späten Abendstunden hinein ein Holz-Unterstand an einem Haus gebrannt. Mit über 30 Männern war die Feuerwehr im Einsatz. Die Hausbesitzer lagerten Kaminholz in dem Unterstand. Außerdem standen hier die Mülltonnen. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen die Flammen schon hoch. Sie drohten auf das Haus und die benachbarte Garage überzugreifen. Das konnte die Feuerwehr aber verhindern. Sie bekam das Feuer schnell in den Griff. Rauch zog allerdings ins Haus. Die Feuerwehr lüftete kräftig durch. Danach durften die Bewohner wieder in das Haus. Niemand wurde verletzt. Was das Feuer auslöste, klären jetzt Brandermittler der Polizei.