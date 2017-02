13.02.17 - 07:51

Glatte Straßen sorgen für erste Unfälle - vor allem in den Baumbergen

Fahren Sie auf dem Weg zur Arbeit heute besonders vorsichtig. Stellenweise sind die Straßen im Kreis Coesfeld glatt. Besonders in den Baumbergen ist es kritisch. Auf der Landstraße zwischen Billerbeck und Havixbeck hat es schon zwei Unfälle gegeben. Autos kamen auf spiegelglatter Straße ins Rutschen. Glücklicherweise gab es nur Blechschäden. Und noch einen dritten Unfall gab es. Hier spielte Glätte aber wahrscheinlich keine Rolle. In Havixbeck hat ein Bus im Kreisverkehr Dionysiusstraße/Altenberger Straße nicht ganz die Kurve gekriegt. Er erwischte eine Laterne. Die steht jetzt ziemlich krumm am Straßenrad und wartet darauf, vom Bauhof wieder gerade gebogen zu werden. Verletzt ist niemand.