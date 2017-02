13.02.17 - 16:27

Grippe macht Krankenhäusern zu schaffen

Die Grippe macht immer mehr Menschen im Kreis Coesfeld zu schaffen. Viele Hausärzte schicken Patienten mit Grippesymptomen ins Krankenhaus. Und die stöhnen unter der Last der vielen Grippepatienten. Das Problem: sie stecken in Windeseile weitere Menschen an. Darum müssen Grippepatienten besonders behandelt werden. In Lüdinghausen versucht das Sankt Marien Hospital die Grippepatienten von anderen zu trennen. Dazu hat es eine Station für Grippepatienten reserviert. Eigentlich sollte sie heute wieder für alle geöffnet werden - da nun weitere Grippefälle dazu gekommen sind, bleibt die Sicherheitsmaßnahme vorsorglich. Die Christophoruskliniken in Coesfeld zählen jeden Tag etwa fünf neue Grippepatienten. Sie legt ihr Augenmerk besonders auf die Patienten, die unter Atemwegsproblemen leidet. Und auch einige Mitarbeiter hat es erwischt. Einen Engpass gibt es aber noch nicht.