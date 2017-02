13.02.17 - 17:28

Münsterländer Drogenbande gefasst

Einen gigantischen Marihuana-Fund haben Drogenfahnder im Nachbarkreis Borken gemacht. Bei einer Kontrolle in Ahaus-Alstätte stießen sie auf 23 Kilogramm der federleichten Droge. Hauptverdächtiger ist ein Mann aus Münster, der inzwischen in Lettland lebt. Hilfe soll er von zwei Komplizen aus Münster und Steinfurt bekommen haben. Den Marktwert der Drogen beziffert die Polizei auf rund 100.000 Euro. Bei der Durchsuchung einer Kleingartenparzelle des Hauptverdächtigen fanden die Ermittler weitere 150.000 Euro in einem Versteck im Erdboden. Die Ermittler prüfen aktuell, ob die Route der Drogendealer auch durch den Kreis Coesfeld führte.