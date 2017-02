13.02.17 - 13:09

Neue Parkplätze in Dülmener Innenstadt

Das könnte das knappe Parkplatzangebot in der Dülmener Innenstadt ein bisschen aufpolstern. Spätestens ab heute Nachmittag sollen Sie auf dem Grundstück der ehemaligen Gekko-Kneipe an der Coesfelder Straße parken können. Eigentlich ist der neue Parkplatz kostenpflichtig, erstmal zahlen Autofahrer aber nichts. Ticketautomaten und Schrankenanlage stehen zwar, aber es fehlt noch eine Notrufleitung. Über die können Autofahrer Hilfe rufen, falls mal etwas mit der Technik hakt. Niemand soll länger auf dem Parkplatz festsitzen. Die Leitung hat die Telekom bislang noch nicht freigeschaltet. Steht die Leitung, zahlen Sie pro angefangene halbe Stunde 50 Cent Parkgebühren. Knapp 30 Autos passen auf dem neuen Parkplatz. Auf dem Overbergplatz in der Dülmener Innenstadt entsteht gerade eine neue Einkaufsstraße. Durch die Bauarbeiten gibt es weniger Parkplätze unmittelbar in der Innenstadt. Sobald das neue Stadtquartier fertig ist, bessert sich das. Hier parken sie künftig in einer neuen Tiefgarage.