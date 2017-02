13.02.17 - 18:28

Offener Elternbrief zur gescheiterten Schulehe Nordkirchen/Ascheberg - Termin für Infoabend

Auf welche weiterführende Schule geht mein Kind ab dem Sommer? Diese Frage macht einige Eltern in Ascheberg regelrecht wütend. Sie haben einen offenen Brief an ihre Gemeinde und die Bezirksregierung verfasst. Denn die geplante XXL-Gesamtschule in Nordkirchen und Ascheberg kommt nicht zustande. Am geplanten zweiten Standort in Ascheberg hatten zu wenige Eltern ihre Kinder angemeldet. Auch viele Ascheberger Eltern hatten ihre Kinder in Nordkirchen angemeldet. Sie konnten nicht nachvollziehen, was genau für eine Schulform in Ascheberg ab dem kommenden Schuljahr angeboten wird. Die Informationen seien von Anfang an sehr schwammig gewesen, schreiben die Eltern in ihrem offenen Brief. Einmal hätte ihnen die Gemeinde gesagt, dass Konzepte der Profilschule am Ascheberger Gesamtschulstandort übernommen werden sollen, an einem Tag der offenen Tür in Ascheberg hätte das dann anders geklungen. Und da die Eltern kein Vertrauen in die Ascheberger Schulpolitik mehr hätten - wie sie schreiben - wollten sie ihre Kinder lieber nach Nordkirchen schicken, weil sie sich dort sicher seien, wie ihre Kinder an der Gesamtschule unterrichtet würden.

Die Gesamtschule in Nordkirchen hat heute per Los entschieden, wer ab dem Sommer die fünfte Klasse besuchen darf. Rund 100 Kinder bekommen in dieser Woche eine Absage. In der kommenden Woche startet jetzt kurzfristig das normale Anmeldeverfahren für die Profilschule in Ascheberg. Übermorgen gibts dazu einen Infoabend in der Aula der Profilschule um 18:00 Uhr.