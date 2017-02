13.02.17 - 13:07

Serie aufgebrochener Autos in Olfen

Das beunruhigt Autobesitzer in Olfen. Die Polizei ermittelt nach einer Serie aufgebrochener Autos. Die Täter klauten dabei Navis und ein Lenkrad. Bislang hat die Polizei sechs Anzeigen auf dem Tisch. In allen Fällen hatten es die Täter auf Autos der Marken Volkswagen und BMW abgesehen. Fast immer schlugen sie ein Seitenfenster ein und bauten dann die Technik aus. In einem Fall schlitzten sie ein Cabriodach auf und verschafften sich so Zugang.