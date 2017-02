13.02.17 - 17:24

Trickdiebe hauen gutgläubige Olfenerin übers Ohr

Trickdiebe haben in Olfen die Gutmütigkeit einer älteren Frau schamlos ausgenutzt - ja, es sogar darauf angelegt. In der Straße Am Westendorp ist die Frau jetzt auf einem großen Schaden sitzen geblieben. Alles begann mit einem Schellen an der Tür.

Die Olfenerin machte auf und vor ihr stand eine kleine dicke Frau. Sie bittet um eine Spende. Als die Olfenerin ein bisschen Geld gibt, bittet die Frau eben noch schnell um ein Glas Wasser. Auch das wollte die Olfenerin geben. Die Unbekannte stapfte hinter der Olfenerin in die Küche, lenkte sie weiter ab - bat um Essen. Das kam der gutmütigen Olfenerin immer seltsamer vor. Als sie die Frau dann doch lieber vor die Tür setzen will, sieht sie gerade noch, wie ein Mann aus ihrem Schlafzimmer abhaut. Seitdem fehlt jede Menge Schmuck.

Frau: 1,60m groß, kräftige Figur, ca. 35 Jahre alt, dunkle Haare zum Pferdeschwanz gebunden, südländische Erscheinung, bekleidet mit einem brauen Mantel, trug eine schwarze Tasche.

Mann: ca. 1,70m groß, schlank, ca. 35 Jahre alt, schwarze Haare, Bart, südländische Erscheinung, trug ein rotes T-Shirt und führte eine orange Mappe mit sich.