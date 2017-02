14.02.17 - 17:43

Brand in Dülmener Klinik am Schlossgarten entpuppt sich als Fehlalarm

Große Aufregung heute Abend im Feierabendverkehr in Dülmen. Dutzende Feuerwehrleute waren zu einem vermeintlichen Feuer in der Dülmener Klinik am Schlossgarten ausgerückt. Zeugen hatten Rauch aus dem Gebäude kommen sehen und sich gemeldet. Als die ersten Helfer eintreffen stellte sich schnell heraus: falscher Alarm. Alles in Ordnung. Die Feuerwehrleute konnten unverrichteter Dinge wieder einrücken.