14.02.17 - 12:33

Einbrecher schneiden in Südkirchen Dach auf

Die Polizei sucht Zeugen für einen Einbruch in den Raiffeisenmarkt in Südkirchen. Unbekannte hatten in der Nacht zu Montag das Dach des Marktes aufgeschnitten und waren durch das Loch eingestiegen. Jetzt hofft die Polizei, dass Nachbarn etwas aufgefallen ist, was sie bei der Suche nach den Tätern weiterbringt. Die Einbrecher hatten es auf Zigaretten abgesehen und machten fette Beute. Sie flüchteten mit Zigaretten im Wert von mehreren Tausend Euro.