14.02.17 - 17:32

Gericht befasst sich mit Dülmener Innenstadt

Das Landgericht in Münster hat sich heute mit der Dülmener Innenstadt beschäftigt. Es geht um das lockere Pflaster in der Marktstraße. Die Stadt streitet darüber mit einem Planungsbüro. Das Problem: das teure Pflaster ist erst einige Jahre alt. Trotzdem haben sich bereits große Teile gelöst, bei Minustemperaturen heben und senken sich die Steine, Stolperfallen entstehen. Außerdem hält es dem Lieferverkehr nicht stand. Am ersten Prozesstag heute hat das Gericht noch keine Entscheidung gefällt. Es wird einen weiteren Termin geben müssen. Die damals zuständige Baufirma kann die Stadt allerdings nicht mehr verklagen. Sie ist inzwischen pleite.