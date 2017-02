14.02.17 - 06:53

Kleiner Hoffnungsschimmer für den Schulstandort Ascheberg

Die Gemeinde Nordkirchen und die Bezirksregierung sind bereit, es im kommenden Jahr noch einmal mit einer XXL-Gesamtschule an zwei Standorten zu probieren. In diesem Jahr ist das gescheitert, weil die meisten Eltern ihre Kinder für den Standort Nordkirchen angemeldet hatten und sich viel zu wenige für den Standort Ascheberg entschieden. Deshalb soll es jetzt ersteinmal mit der Profilschule in Ascheberg weitergehen. Morgen (15.2.) gibt es dazu um 18 Uhr eine Infoveranstaltung zur Profilschule in der Aula. Ab der kommenden Woche startet das Anmeldeverfahren. Melden sich nicht genug neue Schüler an, beraten Bezirksregierung, Schule und Gemeinde, ob die Profilschule zweizügig weiterlaufen könnte.