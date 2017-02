14.02.17 - 06:56

Regelmäßig Müll am Bolzplatz in Lüdinghausen: Spritze und Drogentütchen keine Ausnahmen

Auf dem Bolzplatz an der Seppenrader Straße in Lüdinghausen sollen Kinder und Jugendliche eigentlich unbeschwert Fußball spielen. Allerdings finden Mitarbeiter des Bauhofs und die ehrenamtliche Reinigungstruppe Clean Team hier jede Menge Müll - unter anderem sind leere Drogentütchen darunter. Das Ausmaß ist erschreckend. Bei der jetzigen Saubermach-Aktion des Clean Teams landeten fast 200 Drogentütchen in den Müllsäcken. Sogar eine Spritze haben die Helfer aufgesammelt. Das geht gar nicht, finden Cleam Team, Stadt und Polizei. Denn es ist nicht das erste Mal. Die Polizei hat den Platz schon länger im Blick. Sie schickt regelmäßig Streifenwagen vorbei. Erwischt hat sie aber noch niemanden.

Der Bauhof und das Clean Team kümmern sich jetzt weiterhin darum, dass der Platz einigermaßen sauber bleibt.