14.02.17 - 17:32

Selbsthilfeplan für schnelles Internet in Dülmener Bauerschaft geht auf

Die großen Glasfaser-Anbieter haben sie links liegen lassen - doch das haben die Anwohner in der Dülmener Bauerschaften Rödder und Daldrup nicht auf sich sitzen lassen. 91 von Ihnen haben zusammengeschmissen, um sich den Traum vom schnellen Internet doch noch zu ermöglichen. Heute haben Sie gemeinsam mit der Stadt und dem regionalen Anbieter Muenet den weiteren Fahrplan vorgestellt.

Die Leerrohre zu den Höfen und Haushalten sind verlegt - ab der kommenden Woche will der Anbieter die Glasfaserkabel verlegen. Bis zum Sommer will er damit fertig sein. Damit biegt ein besonderes Internetprojekt im Kreis Coesfeld auf die Zielgeraden. Die bisherigen Anbieter hatten den Glasfaserausbau für Rödder abgelehnt - zu teuer. Also haben die Anwohner jeweils 2.000 Euro in einen Topf gegeben - um den Ausbau auf eigene Faust durchzusetzen. Die Stadt hat daraufhin einen Teil der Kosten (350 EUR pro Anschluss) ebenfalls übernommen.