14.02.17 - 06:35

Tanzen gegen häusliche Gewalt - Aktion in Coesfeld geplant

Früher haben Frauen Gewalt häufig stumm ertragen. Mittlerweile trauen sich immer mehr Opfer, die Täter anzuzeigen. Die Polizei im Kreis Coesfeld beobachtet seit Jahren eine steigende Zahl der Anzeigen häuslicher Gewalt. In Coesfeld steigt heute eine besondere Aktion, um den Opfern weiter Mut zu machen. Hobby-Tänzer beteiligen sich an der Aktion "One Billion Rising". Erst mischen sie sich unter die Menschen, gegen 17 Uhr geht dann plötzlich Musik an und die Tänzler legen los. Damit wollen sie ein Zeichen gegen Gewalt setzen.