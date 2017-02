14.02.17 - 12:35

Tödliche Messerstiche in Ahaus - Festnahme in der Schweiz

Die Suche nach dem mutmaßlichen Messerstecher von Ahaus im Nachbarkreis Borken ist beendet. Die Schweizer Polizei hat den verdächtigen Nigerianer heute morgen am Bahnhof in Basel festgenommen. Der Mann soll am vergangenen Samstag auf eine junge Frau eingestochen und sie tödlich verletzt haben. Die Polizei schrieb den Flüchtigen erst deutschlandweit und dann europaweit zur Fahndung aus. Das führte jetzt zum Erfolg, sagt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. Der Verdächtige habe sich in der Schweiz mit seiner deutschen Asylbescheinigung ausgewiesen. Die Staatsanwaltschaft hat beantragt den Verdächtigen nach Deutschland auszuliefern. Hier will die Mordkommission den Mann befragen. Möglicherweise klären sich dann die Hintergründe der Tat. Bislang wissen die Ermittler noch nichts über das mögliche Motiv.