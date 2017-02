14.02.17 - 15:47

UWG verlässt "Gruppe Nordkirchen"

Die Kräfte im Rat in Nordkirchen verteilen sich neu. Die Unabhängige Wählergemeinschaft hat die "Gruppe Nordkirchen" verlassen. Die "Gruppe Nordkirchen" ist der Zusammenschluss der Parteien im Rat, um ein gemeinsames Gegengewicht zur starken CDU darzustellen. SPD, Grüne, FDP und bislang die UWG hatten sich im Vorfeld wichtiger Entscheidungen über einen gemeinsamen Kurs verständigt. So konnten sie die CDU überstimmen. Nach dem Austritt der UWG ist jetzt eine Pattsituation entstanden. CDU und die Gruppe Nordkirchen haben gleich viele Stimmen. Sowohl die UWG als auch die SPD sagen auf Radio Kiepenkerl Nachfrage: die Gemeinsamkeiten hätten sich aufgebraucht. Beide halten es jetzt für möglich, sich der CDU zu nähern, um den Rat handlungsfähig zu halten - also politische Entscheidungen treffen zu können.