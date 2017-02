15.02.17 - 07:00

CDU-Fraktion in Ascheberg ist gegen zweiten Gesamtschul-Versuch

Der erste Anlauf für eine XXL-Gesamtschule mit Standorten in Nordkirchen und Ascheberg ist gescheitert. Einen zweiten Anlauf soll es nicht geben. Das sagt die Ascheberger CDU-Fraktion. Das Vertrauen sei zerstört - Eltern seien völlig verunsichert. Die CDU setze darauf, die Ascheberger Profilschule zu erhalten und für die Zukunft zu sichern. Die SPD in Ascheberg ist zurückhaltender. Jetzt sei erst einmal wichtig, alle auf denselben Informationsstand zu bringen. Wie es weitergeht, will Bürgermeister Bert Risthaus heute ab 18 Uhr bei einem Infoabend in der Profilschulaula in Ascheberg erklären.