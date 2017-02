15.02.17 - 17:03

Coesfelder am hellichten Tag hinterm Krankenhaus überfallen

Mitten am Tag ist heute ein junge Mann in Coesfeld ausgeraubt worden. Und das nicht irgendwo in einer dunklen Ecke, sondern direkt am Coesfelder Krankenhaus. Der 19-jährige war gerade in Höhe der Hintereingangs unterwegs in Richtung Bernhard-von-Galen Straße. Zwei junge Männer sprechen ihn an, fragen nach der Uhrzeit. Als der Coesfelder sein Handy rausholt, um die Uhrzeit abzulesen, stößt einer der beiden Männer ihn heftig gegen die Brust. Er landet auf dem Boden, das Handy fällt auf die Pflastersteine. Die beiden packen das Handy ein und verschwinden über die Münsterstraße und den dortigen Fußweg entlang der Berkel.



Der erste Täter, der nach der Uhrzeit fragte, war ca. 16-18 Jahre alt,

ca. 175-180 cm groß, Deutscher, trug eine Basecap und war mit einer

grünen Hose und Jacke sowie dunklen Turnschuhen bekleidet. Der zweite

Täter, der den Geschädigten schubste und das Handy einsteckte, war

ca. 18-20 Jahre alt, ca. 180-185 cm groß, Ausländer, hatte dunkle

halblange Haare, trug einen Vollbart, und war mit einer Jeans und

einer schwarzen Jacke bekleidet. Hinweise zu den möglichen Tätern an

die Polizei Coesfeld, Tel. 02541/140.