15.02.17 - 17:28

Erste Räder in neuer Radstation am Ascheberger Bahnhof

Deutlich früher als geplant ist die neue Radstation fertig geworden. Seit heute können Sie ihr Fahrrad einem abgeschlossenen Unterstand unterstellen. Das soll Fahrraddieben das Leben schwer machen. Rein kommt nur, wer sich bei der Gemeinde einen Transponder ausgeliehen hat. Nur damit lässt sich die Tür zur Radstation öffnen. 100 Stellplätze für die Räder gibt es - bis auf eine Handvoll Transsponder sind alle schon weg. Der Diebstahlschutz kostet nichts - Fahrradfahrer müssen nur einen einmaligen Pfand im Bürgerbüro hinterlegen. Eigentlich sollte die Radstation erst in der kommenden Woche eröffnen - das Wetter spielte mit, die Arbeiten sind bereits jetzt schon abgeschlossen. Was noch fehlt ist lediglich ein weiterer Zugang. Er soll dafür sorgen, dass Fahrradfahrer auch zu Stoßzeiten schnell an ihr Rad kommen. Die Türen der Anlage schließen automatisch.