15.02.17 - 07:02

Kita in Schapdetten bekommt Anbau - Zukunft gesichert

Eltern in Schapdetten haben dafür gekämpft, dass ihre Kinder im Dorf zur Kita gehen können. Und tatsächlich: es soll klappen. Im Sozialausschuss hat die Gemeinde am Abend eine Lösung angekündigt. Durch einen Anbau soll der Bonifatius-Kindergarten genügend Platz für alle Kinder bieten. Melanie Gausepohl vom Schapdettener Elternrat ist begeistert: Die Umsetzung sei gut durchdacht. Die vorhandene Turnhalle werde zum neuen Gruppenraum. In den Anbau kommt eine neue Turnhalle. In Appelhülsen und Nottuln arbeiten die Gemeinde und die Kita-Träger ebenfalls an Lösungen für zusätzlich Kita-Plätze. Auch hier sind mehr Kinder angemeldet als es Plätze gibt. Das Ziel: möglichst kurze Wege für alle Kinder.