15.02.17 - 19:35

Neue Fälle bei Serie von Attacken auf Heiligenfiguren im Kreis

Die Serie von beschädigten Heiligenfiguren im Kreis Coesfeld hat bereits landesweit von sich Reden gemacht. Jetzt sind neue Fälle dazu gekommen. Unter anderem beschädigten die Täter Heiligenfiguren, Grabsteine und Bildstöcke in Senden und Lüdinghausen. 55 Fälle sind es damit. Inzwischen sitzt ein fünfköpfiges Ermittlerteam der Polizei rund um die Uhr an der Aufklärung der Fälle. Es geht davon aus, dass die Täter immer auf dieselbe Art und Weise vorgehen. Sie bearbeiten mit einem spitzen Gegenstand die Nasen und Augen der Heiligenfiguren. Unter anderem fehlen die Nasen zweier Grabfiguren auf dem Sendener Friedhof am Spitalweg. Außerdem schlugen die Täter in Lüdinghausen bei der Nepomukfigur auf der Brücke in Richtung Burg Vischering die Nase ab. Besonders schwierig sind die Ermittlungen, weil der Tatzeitraum so unbestimmt ist, sagt die Polizei. Sie hofft darum auf Zeugen, die genau wissen, wann die Figuren noch heil und ab wann kaputt waren.