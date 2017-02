15.02.17 - 12:39

Schweiz liefert mutmaßlichen Messerstecher aus

Die Schweiz hat zugestimmt den mutmaßliche Messerstecher von Ahaus im Nachbarkreis Borken auszuliefern. Wann der Verdächtige aus Nigeria hier ankommt, weiß die Staatsanwaltschaft heute noch nicht. Der Asylbewerber soll in der Nacht zu Samstag auf eine Frau eingestochen und sie tödlich verletzt haben. Die Polizei hatte den Verdächtigen vor gut 24 Stunden in Basel am Bahnhof festgenommen. Das Opfer hatte sich in der Flüchtlingshilfe engagiert. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Verdächtige sie kannte. In welcher Beziehung genau die beiden zueinander standen, sollen die weiteren Ermittlungen zeigen.