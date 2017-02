16.02.17 - 11:04

Ab Dienstag Kanalarbeiten auf der Dülmener Straße in Coesfeld

In Coesfeld gibt es ab Dienstag kein Durchkommen mehr auf der Dülmener Straße in Richtung Innenstadt. Die Stadt hat angekündigt auf dem Stück zwischen Karlstraße und dem Holzhandel Hamelmann Kanalarbeiten durchzuführen. Dazu ist die Dülmener Straße in dem Bereich stadteinwärts gesperrt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich zweieinhalb Monate. Autofahrer müssen solange über die Hanse- und Bahnhofsstraße ausweichen.