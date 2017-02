16.02.17 - 14:02

Abriss des "Jagdschlösschens" in Ascheberg steht bevor

Wo Sie früher in Ascheberg gegessen haben, sollen künftig mindestens 20 Ascheberger leben. Die Abrissarbeiten für das ehemalige Restaurant Jagdschlösschen stehen bevor. Arbeiter sind in diesen Tagen noch dabei das Gebäude zu entkernen. Stück für Stück verliert das alte Gebäude sein vertrautes Erscheinungsbild. Die meisten Fenster sind ausgebaut, die Arbeiter reißen Stromkabel aus den Wänden und hängen die Türen aus. Gleichzeitig wartet das Abbruchunternehmen noch auf Experten, die sich um einen Gasanschluss kümmern. Das dauert noch ein bisschen - vorraussichtlich in der Karnevalswoche nach Aschermittwoch sollen dann die wuchtigen Abrissbagger anrollen. Sie reißen dann Dach und Wände ein. Im Aschluss sollen die Arbeiten für den Neubau starten. Insgesamt entstehen hier 20 Wohnungen und eine Tiefgarage.