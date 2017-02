16.02.17 - 12:32

Am Morgen giftige Wolke über Oberhausen

Nach einem Chemieunfall in Oberhausen zieht eine giftige Rauchwolke über die Stadt. Die A42 ist gesperrt. Das Einkaufszentrum Centro bleibt geöffnet.

Bei einem Unfall in einem Chemiebetrieb in Oberhausen sind giftige Gase ausgetreten. Eine Rauchwolke zieht über die Stadt. Die Polizei rät Anwohnern, Türen und Fenster geschlossen zu halten.