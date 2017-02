16.02.17 - 06:41

Autoaufbrüche im Kreis Coesfeld: Polizei schnappt Serientäter

Es passiert kreisweit beinahe täglich. Autofahrer kommen zu ihrem Auto zurück - die Seitenscheibe ist eingeschlagen und das Wageninnere ist auf den Kopf gestellt. Autoknacker sind auf schnelle Beute aus. Der Polizei ist jetzt ein Schlag gegen zwei mutmaßliche Serienknacker gelungen. Sie hat einen Mann aus Selm und einen Komplizen mehrerer Autoaufbrüche überführt. Zuletzt sollen sie am Wochenende in Nordkirchen und Südkirchen am Werk gewesen sein. Bei dem Selmer fand sie unter anderem Pfandscheine - in den Leihhäusern stießen die Ermittler auf weiteres Diebesgut. Allein im Kreis Coesfeld sollen die beiden mindestens neunmal Autos aufgebrochen haben. Die Polizei sucht jetzt anhand der gefunden Gegenstände weitere Opfer der Autoknacker. Darunter sind Uhren, Brillenetuis und ein Fahrrad.