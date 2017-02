16.02.17 - 18:17

Gefährliches Warten - Gemeinde Nottuln will Bushaltestellen überarbeiten

Morgen früh gehts wieder los - dann stehen sich kreisweit Schüler an den Bushaltestellen die Füße platt. Das Warten auf den Bus wird langweilig, einige rangeln aus Spaß - brandgefährlich. Gerade an engen Bushaltestellen. In Nottuln und Darup soll sich diese Situation entspannen. Die Gemeinde arbeitet daran, Bushaltestellen zu erweitern. Die Förderanträge dafür sind jetzt auf den Weg gebracht, sagt die Gemeinde. Der zuständige Zweckverband muss jetzt über die Ideen gucken und entscheiden, ob sie in Ordnung gehen. Als erste Projekte will die Gemeinde im Ortskern die Bushaltestelle neben und gegenüber der Tankstelle umbauen - in Darup die Bushaltestellen in Höhe des Kindergartens bzw. der Feuerwehr. Unter anderem will sie die Wartebereiche vergrößern, Unterstände bauen und Noppensteine für Menschen mit Sehbehinderungen verlegen. Außerdem sollen die Haltestellen erhöht werden, um den Einstieg in den Bus zu erleichtern.